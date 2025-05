Leipzig empata jogo maluco no fim contra o Bayern e adia 1ª taça de Kane

LEIPZIG, None (UOL/FOLHAPRESS) - O Bayern de Munique adiou mais uma vez a festa do título do Campeonato Alemão, e com requintes de crueldade. Os Bávaros foram para o intervalo perdendo por 2 a 0 para o RB Leipzig, conseguiram a virada, mas levaram o empate por 3 a 3 no último lance do jogo. O Bayern precisava de uma vitória para sacramentar o título e, de quebra, encerrar o jejum de Harry Kane.

O Bayern até ensaiou a festa do título, mas Poulsen colocou água no chopp ao marcar aos 49 do segundo tempo. O empate deixa os Bávaros com uma mão na taça, já que o vice Bayer Leverkusen precisaria —além de vencer os três jogos, precisa tirar 30 gols de saldo.

Leipzig abriu 2 a 0 com Sesko e Klostermann, e viu o Bayern empatar em pouco mais de 40 segundos. Dier e Olise anotaram para o time visitante.

A virada veio com Sané, aos 37 minutos do segundo tempo, mas o time de Munique levou o empate e a festa pode sair apenas neste domingo (04). Um tropeço do Leverkusen, neste domingo (04), contra o Freiburg, fora de casa, garante o 34ª título do Bayern.

O Bayern tenta confirmar a conquista do Campeonato Alemão há duas rodadas. Pela 31ª rodada, o time da Baviera até fez a sua parte e bateu o Mainz, mas o Leverkunsen venceu o Augsburg e manteve a disputa em aberto.

O Bayern volta a campo pela Bundesliga no próximo sábado (10) para encarar o Monchengladbach. A partida será na Allianz Arena, às 13h30 (de Brasília).

COMO FOI O JOGO

O RB Leipzig entrou em campo muito pressionado por dois motivos: uma derrota por 4 a 0 contra o Eintracht Frankfurt na última rodada, e a luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Mesmo assim, a torcida fez grande festa na Red Bull Arena antes da bola rolar, e o time correspondeu em campo.

Os donos da casa controlaram o início do jogo e saíram na frente em pintura de Sesko. Os donos da casa entraram em campo dispostos a colocar água no chopp do Bayern, obrigou o goleiro Urbig a fazer uma grande defesa logo no primeiro minuto e, aos dez, viu Sesko finalizar de muito longe para abrir o marcador.

Bayern equilibrou a partida, mas pouco ameaçou o Leipzig e levou o segundo na bola parada. Os Bávaros conseguiram ficar mais com a bola, com posse mais na intermediária do campo no que no ataque e ofereceu pouca dificuldade para o goleiro Vandervoordt. Do outro lado, os donos da casa aproveitaram a linha alta da defesa adversária para tentar escapar no contra-ataque, mas chegaram ao segundo em cobrança de falta.

Bayern acordou no segundo tempo e marcou dois em um minuto para deixar tudo igual. Precisando da vitória para ser campeão, os Bávaros foram para cima do Leipzig e precisaram de um escanteio, aos 16 minutos, e de uma saída de bola erra dos donos da casa, no minuto seguinte, para deixar tudo igual na Red Bull Arena.

Os Bávaros foram para o tudo ou nada, Sané fez 3 a 2, mas o Leipzig arrancou o empate.. O Bayern foi para cima do Leipzig e, após desperdiçar boas oportunidades, viu Sané anotar o terceiro. Das tribunas, Harry Kane comemorou a virada do time de Munique e chegou a ficar na beira do campo para celebrar o título. Só que o Leipzig não desistiu e, no último lance, arrancou o empate.

A 'MALDIÇÃO KANE'

O atacante busca seu primeiro título em 14 anos de carreira. Ele amargou sete vices, a maioria deles com o Tottenham, porém o inglês já viu sua maldição ser "esticada" na seleção inglesa e até mesmo no multicampeão Bayern.

Os vices de Kane:

Tottenham: Copa da Liga Inglesa 2014/15; Campeonato Inglês 2016/17; Champions League 2018/19; Copa da Liga Inglesa 2020/21

Inglaterra: Eurocopa 2020; Eurocopa 2024

Bayern de Munique: Supercopa da Alemanha 2023/24