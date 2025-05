Verstappen crava pole ao desbancar McLaren, e Bortoleto brilha; veja grid

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen (Red Bull) desbancou os carros da McLaren e cravou a pole position do GP de Miami, em sessão ocorrida na tarde deste sábado (3) nos EUA. Lando Norris e Oscar Piastri ficaram com 2° e 4° melhores tempos, respectivamente, enquanto Kimi Antonelli (Mercedes) se colocou no top 3.

Gabriel Bortoleto (Sauber) foi destaque positivo. O brasileiro avançou pela 2ª vez ao Q2 e cravou o 13° lugar, seu melhor desempenho em um classificatório. Ele vai largar logo atrás de Lewis Hamilton (Ferrari), que decepcionou nos segundos finais.

Q1 tem brilho de Bortoleto

Os 15 minutos iniciais no autódromo de Miami foram fantásticos para Bortoleto. O brasileiro cravou o 11° melhor tempo e, com folga, garantiu seu lugar na etapa seguinte pela 2ª vez na temporada — bem à frente, inclusive, do companheiro de equipe Nico Hulkenberg, que acabou eliminado. Verstappen ficou com o melhor tempo.

Além de Hulkenberg, Fernando Alonso (Aston Martin), Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) e Oliver Bearman (Haas) foram eliminados. Todos eles não conseguiram tempos razoáveis e ficaram atrás de Esteban Ocon (Haas), que se salvou no fim.

Hamilton sofre no Q2; Mc Laren aparece

Enquanto Bortoleto fechou sua participação na 13 posição — a melhor do brasileiro neste ano —, Lewis Hamilton (Ferrari) foi o destaque negativo do Q2. O britânico errou em sua última tentativa e ficou apenas no 12° lugar.

Por outro lado, a dupla de McLaren apareceu e desbancou Verstappen: Piastri bateu o até então recorde da pista com 1m26s269, enquanto Norris ficou 0,2 segundo atrás do companheiro.

Isack Hadjar (Racing Bulls), Jack Doohan (Alpine) e Liam Lawson (Racing Bulls) foram os outros que não avançaram ao Q3.

Verstappen mostra quem manda no Q3

O final da sessão acabou com show de Verstappen. O holandês não deu chances para a McLaren e, mesmo diante de um veloz Antonelli, cravou a pole position em Miami.

Veja como ficou o grid do GP de Miami

1 - Max Verstappen (Red Bull)

2 - Lando Norris (McLaren)

3 - Kimi Antonelli (Mercedes)

4 - Oscar Piastri (McLaren)

5 - George Russell (Mercedes)

6 - Carlos Sainz (Williams)

7 - Alexander Albon (Williams)

8 - Charles Leclerc (Ferrari)

9 - Esteban Ocon (Haas)

10 - Yuki Tsunoda (Red Bull)

11 - Isack Hadjar (Racing Bulls)

12 - Lewis Hamilton (Ferrari)

13 - Gabriel Bortoleto (Sauber)

14 - Jack Doohan (Alpine)

15 - Liam Lawson (Racing Bulls)

16 - Nico Hulkenberg (Sauber)

17 - Fernando Alonso (Aston Martin)

18 - Pierre Gasly (Alpine)

19 - Lance Stroll (Aston Martin)

20 - Oliver Bearman (Haas)