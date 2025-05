São Paulo empata com Fortaleza em casa

Com o empate, o São Paulo chegou a nove pontos, mantendo-se invicto no campeonato com uma vitória. O Fortaleza agora soma sete pontos.

O São Paulo desperdiçou duas grandes oportunidades de gol, com Lucas Ferreira e Ferreirinha parando no goleiro João Ricardo. O jogo marcou o retorno de Lucas ao time após dez partidas afastado por lesão.

O São Paulo e o Fortaleza empataram em 0 a 0 no Morumbis, em partida válida pela 7ª rodada do Brasileirão.

