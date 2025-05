Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo de futebol de areia

O Brasil começou com o pé direito na Copa do Mundo de Futebol de Areia ao vencer El Salvador por 3 a 1 nesta sexta-feira (2). A partida foi realizada na Paradise Arena, em Vitória, Seychelles, palco de todos os jogos do torneio.

Rodrigo abriu o placar para a Seleção Brasileira, mas Heber Ramos empatou para os salvadorenhos. Thanger recolocou o Brasil em vantagem com um golaço de bicicleta, e Lucão, de cabeça, selou a vitória.

Comandado por Marco Octávio, o Brasil, maior campeão da história da competição, ocupa a segunda colocação no Grupo D. A Itália lidera após vencer Omã por 7 a 4 e ter melhor saldo de gols.

A Seleção volta a jogar no domingo (4), às 12h (horário de Brasília), em confronto direto com a Itália pela liderança do grupo. Mais cedo, às 8h, Omã e El Salvador se enfrentam em busca dos primeiros pontos.