Veja 8 perguntas e 8 respostas sobre a Kings League Brazil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Kings League Brazil está a todo vapor, mas muita gente ainda tem dúvidas sobre o torneio. A reportagem elaborou um guia com perguntas e respostas sobre o torneio de fut7 que virou febre.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

O que é a Kings League Brazil?

É um torneio de fut7 (futebol society) que serve como braço da versão idealizada na Europa pelo ex-zagueiro Piqué. A Kings League ganhou ligas nacionais diante do sucesso repentino, e o Brasil está recebendo sua primeira edição de campeonato. O país, inclusive, é campeão mundial da "Kings World Cup Nations".

Quantos times participam?

O torneio reúne dez equipes, entre elas a Furia, o G3X e o Nyvelados. Os três elencos têm, por exemplo, nomes famosos como presidentes: Neymar/Cris Guedes, Gaules e Nyvi Estephan, respectivamente. Todos jogam contra todos na fase inicial.

Quem são os jogadores? E os técnicos?

Atletas de society, do futsal, da várzea e até mesmo do futebol tradicional estão entre os envolvidos. Os elencos foram formados a partir de um "draft" (sistema de seleção) com dez atletas, e cada equipe tem direito a outros três "wildcards", que são convidados diretamente pelos presidentes. Já os técnicos são recrutados pelos próprios times.

Os jogadores recebem salários?

Os selecionados no draft são contratados pela Kings League e recebem salários, enquanto os wildcards embolsam quantias definidas (e arcadas) pelos times, com teto estabelecido. A organização não divulga valores.

Onde o torneio é disputado?

A Arena Oreo, em Guarulhos (SP), é o palco das partidas da Kings League Brazil. O gramado sintético tem tom preto (seguindo o padrão adotado na Espanha) e conta com 55x35 metros. Torcedores podem assistir aos embates comprando ingressos no site oficial da competição.

Como é o jogo?

Resumidamente, há dois tempos de 20 minutos, mas o jogo reúne uma série de regras criativas, como o pênalti do presidente, o dado gigante, os gols duplos e as cartas secretas, por exemplo. As partidas começam com apenas dois jogadores para cada lado e, a cada minuto, um atleta de cada time entra em campo até o limite de sete por equipe ser atingido.

Qual é o sistema de pontuação?

Quem vencer no "tempo normal" ganha três pontos, e se um duelo acabar em empate, a disputa fica no "shootout" (espécie de pênalti em que o jogador carrega a bola do meio de campo e tem cinco segundos para marcar). Neste caso, o ganhador soma dois pontos, e o perdedor fica com um.

É campeão quem fizer mais pontos?

Não exatamente. Ao fim das nove rodadas, o 1° colocado se garante na semifinal, enquanto os outros seis disputam playoffs nas quartas de final -os três vencedores avançam, e aí o sistema fica mais "tradicional", com jogos de semifinal e final- que ocorrerá no Allianz Parque no próximo dia 18. Os quatro melhores colocados também garantem vaga no Mundial da categoria.