De eletricista a analista fiscal, confira 164 vagas de emprego em Manaus

Manaus/AM - O Sine Manaus oferece 164 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 23/1, de 8h às 16h.



Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.



A Semtepi informa que o atendimento no posto do shopping Phelippe Daou foi reduzido em virtude de reforma no espaço, e orienta os cidadãos a comparecerem, preferencialmente, ao posto da avenida Constantino Nery.



Vagas Novas – 24



3 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer o controle de entrada e saída de materiais, emitir notas fiscais e elaborar documentos.

Disponível até 24/01/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Auxiliar Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35;

Atividades – auxiliar na instalação de equipamentos e sistema de refrigeração e climatização conforme normas técnicas e de segurança; executar planos e rotinas de manutenção.

Disponível até 30/01/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35;

Atividades – avaliar e dimensionar locais para instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar-condicionado; especificar materiais e acessórios e instalar equipamentos de refrigeração e ventilação; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Disponível até 30/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Engenheiro Civil

Escolaridade – ensino superior em engenharia civil;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter vivência em gestão de obras de médio e grande porte;

Atividades – executar e fiscalizar serviços de manutenção em escolas e UBSs; realizar planejamento das ordens de serviços de manutenção; atuar na gestão de orçamento, solicitação de material e contratação de serviços de terceirizadas; elaboração de relatórios diários de obra e relatórios fotográficos.

Disponível até 24/01/2023 ou encerramento da vaga.



8 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de metrologia e TBO e residir nos seguintes bairros: Tancredo Neves, Zumbi, São José, Novo Aleixo, Mauazinho, Distrito Industrial, Braga Mendes e Morro da Liberdade;

Atividades – trabalhar na linha de produção, em atividades operacionais na linha de ferro e metais.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática básica, disponibilidade para trabalhar no período noturno e residir próximo ao bairro Japiim;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos do estabelecimento; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas no Comércio – 79



2 vagas – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferência por candidatos que residam no bairro Compensa;

Atividades – rotinas de departamento pessoal e recrutamento e seleção (programação de férias, escala de revezamento e banco de horas);

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades dos bairros Cidade Nova, Zumbi e Lírio do Vale;

Atividades – atendimento, cortes normais e especiais e a limpeza do setor;

Disponível até 23/01/2023 ou até encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10, NR-13 e NR-35;

Atividades – realizar atividades de pintura, alvenaria, locomoção de móveis e acompanhar prestadores de serviço de manutenção.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de limpeza e conservação em geral e rotinas previamente estabelecidas.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar o pré-preparo do processamento dos alimentos, montagem de pratos, café da manhã e desjejum e saladas.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



7 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” atualizada, curso de MOPP e residir nas proximidades da zona Leste;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos do estabelecimento. Controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades de pintura, alvenaria, locomoção de móveis e acompanhar prestadores de serviço de manutenção.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Supervisor de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo em administração, contabilidade, gestão comercial ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria (carro);

Atividades – supervisionar a rotina da equipe, criar o planejamento de vendas, avaliar os profissionais de vendas de produtos e serviços e apresentar resultados.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria (moto).

Atividades – realizar atendimento direto ao consumidor, negociar preços das mercadorias, prazo, condições de pagamento e descontos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Coordenador de Loja (Restaurante)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no ramo de fast-food será um diferencial;

Atividades – gestão operacional do restaurante, CMV e manter a loja dentro dos padrões exigidos pela Vigilância Sanitária. Ajudar na gestão do restaurante em todas as áreas: atendimento, gestão de pessoas, limpezas, vendas, entre outras.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Subgerente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no ramo de posto de combustível;

Atividades – gestão operacional do posto, liderança dentro dos padrões exigidos: atendimento, gestão de pessoas, limpeza, vendas e entre outras;

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



7 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ser dinâmico, comunicativo, saber trabalhar em equipe e com metas, resiliente, disposição para caminhar no sol e deslocar-se pela cidade;

Atividades – realizar a prospecção de novos clientes para a empresa, priorizando a identificação das necessidades desses potenciais clientes e oferecendo as melhores soluções de acordo com as demandas e o fit deles em relação à sua oferta.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para viagem;

Atividades – operar máquina escavadeira em obras, realizar demolições, escavações, carregamento de caçambas e terraplenagem em solos. Verificar condições dos acessórios e funcionamento do sistema hidráulico e elétrico.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



8 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – residir nos seguintes bairros: Redenção, Nova Esperança I e II, Santo Agostinho, Compensa I, II e III, Vila da Prata, São Jorge, Bairro da União, Manôa e Monte das Oliveiras. É necessário ter as 4 doses da vacina contra Covid-19;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras. Higienização de utensílios.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – atuar na limpeza e organização.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos do estabelecimento, controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida. Inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – atua nas dependências da empresa e realiza as suas vendas por meio de diversos canais de comunicação, como telefone, videochamada, mensagens, redes sociais, e-mails e demais recursos que permitam realizar o processo de negociação com os clientes.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Centro-Sul de Manaus;

Atividades – atuar nas dependências da empresa e realizar vendas por meio de diversos canais de comunicação, tais como telefone, videochamada, mensagens, redes sociais, e-mails e demais recursos que permitam realizar o processo de negociação com os clientes.

Disponível até 25/01/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário; experiência na área de vendas e atendimento ao público; conhecimento no sistema fotovoltaico (conhecimento em montagem de sistema de energia solar) e na área de informática (Word e Excel).

Disponível até 25/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Escritório – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática básica;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística. Atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações sobre produtos, serviços e documentos variados. Atuar na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Cozinheiro Líder

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada em cozinha industrial com alta demanda;

Atividades – supervisionar o preparo e montagem de pratos nos restaurantes, orientar e verificar a elaboração das receitas e controlar o estoque de alimentos, para assegurar a qualidade do serviço prestado.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada em cozinha industrial com alta demanda e vasto conhecimento em produção de saladas;

Atividades – supervisionar o preparo e montagem de pratos nos restaurantes, orientar e verificar a elaboração das receitas e controlar o estoque de alimentos, para assegurar a qualidade do serviço prestado.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Ajudante de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada em cozinha industrial com alta demanda e conhecimento em cozinha quente;

Atividades – supervisionar o preparo e montagem de pratos nos restaurantes, orientar e verificar a elaboração das receitas e controlar o estoque de alimentos, para assegurar a qualidade do serviço prestado.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Chapeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar no preparo e montagem de lanches quentes, pratos rápidos e porções em geral. Organizar o local de trabalho, utensílios e geladeiras.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Mesa em Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nas diversas tarefas do restaurante, como preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos existentes. Auxiliar no preparo das refeições, sobremesas e lanches.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Gerente de Showroom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar a área de vendas de uma operação de varejo, geralmente uma que envolve veículos ou outros produtos de alto valor; liderar e supervisionar uma equipe de especialistas de vendas e pessoal de apoio.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – organizar os produtos nas redes de supermercados e comércio, realizar ponto de venda, verificar a rotatividade e validade dos produtos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Loja – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – fazer a organização, conservação e precificação dos produtos, registro de entrada e saída de mercadorias e controle dos níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários para reposição. Realizar o atendimento e acompanhamento do cliente pela loja, apresentando os produtos.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas na Indústria – 16



1 vaga – Mecânico de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico em elétrica, eletrotécnica, eletrônica, automação industrial ou mecânica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – morar preferencialmente nas proximidades da zona Sul de Manaus;

Atividades – atuar nas atividades de manutenção mecânica, montando e desmontando máquinas, equipamentos, tubulações e dispositivos, controlando, reparando e substituindo peças e dispositivos, visando o perfeito funcionamento dos equipamentos e sistemas. Realizar manutenções preventivas, realizar análise, inspeções, medições e lubrificação periódica, visando garantir o funcionamento adequado dos equipamentos, instalações e estruturas.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Assistente Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento telefônico, suporte administrativo e organização de arquivos.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir em bairros próximos à empresa;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Limpador de Piscina

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios e tratar piscinas. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente de Engenharia

Escolaridade – ensino superior em engenharia elétrica ou mecânica cursando ou completo

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com rotinas de manutenção predial e facilities, desejável conhecer fiscalização de serviços de manutenção predial e projetos/memorial descritivo, organização do software de gestão de manutenção, controle de cumprimento de prazos, controle e gestão dos contratos terceiros e controle das atividades de manutenção predial;

Atividades – auxiliar na realização de levantamentos, desenvolvimento e legalização de projetos de edificações sob supervisão. Planejar a execução, orçar e providenciar suprimentos e supervisionar a execução de obras e serviços, realizando levantamentos. Desenvolver e legalizar projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil, planejar a execução, orçar e providenciar suprimentos e supervisionar a execução de obras e serviços. Treinar mão-de-obra e realizar o controle tecnológico de materiais e do solo.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Operador de Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com extrusora de chapa PP ou PS;

Atividades – manusear máquina extrusora, controlar a temperatura e registrar as não-conformidades. Conhecer montagem e desmontagem da máquina, além de realizar a manutenção preventiva e corretiva da mesma.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Técnico de Panificação

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar a produção de pães, massas, pizzas e salgados de maneira artesanal e industrializada. Organizar a área de trabalho e matéria-prima nas produções e executar práticas de manipulação de alimentos.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir em bairros próximos à empresa;

Atividades – realizar limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas em Serviços – 45



1 vaga – Professor de Língua Inglesa

Escolaridade – ensino superior em língua inglesa completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – estimular o estudante para que aprenda de forma ativa, ou seja, com verdadeiro interesse pelo aprendizado; incentivar essa dedicação para que o aluno se exponha de maneira natural ao idioma.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar atividades de manutenção, avaliando condições de funcionamento e desempenho de máquinas e equipamentos. Lubrificar máquinas, componentes e ferramentas. Documentar informações técnicas, fazer a manutenção preventiva e corretiva em máquinas e equipamentos como: betoneiras, marteletes, compactadores, elevadores de obras e automação. Manutenção em equipamentos industriais e pneumáticos.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste de Manaus;

Atividades – atendimento ao cliente. Executar o visual merchandising (reposição de roupas), atuar na área comercial responsável por qualificar possíveis clientes e vender produtos e serviços.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Mecânico de Automóvel de Linha Pesada

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção mecânica preventiva e corretiva de veículos, montar e trocar peças, lubrificar motor, regular mecanismos e alinha direção. Auxiliar o cliente quanto à substituição e aproveitamento de componentes.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Montador de ACM

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para viajar;

Atividades – realizar a montagem e desmontagem de estrutura metálica.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Encarregado de Terraplanagem

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para viajar;

Atividades – supervisionar colaboradores, acompanhar cronograma e fazer medição da obra.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Montador de Esquadria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar montagem, instalação, manutenção e acabamento de esquadrias de alumínio, madeiras, entre outros materiais.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos existentes.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – disponibilidade para dormir no local de trabalho (hotel de selva) e ter Inglês fluente;

Atividades – atender os clientes, recepcionando-os e fazendo check-in.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Forneiro de Panificadora

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – profissional responsável, pontual, habilidoso e experiente;

Atividades – operar forno de panificadora com zelo, pontualidade, cuidados e responsabilidade; assar pães, biscoitos, pães de queijo, salgados e bolos; pincelar e organizar os produtos para assar; fazer as pestanas nos pães para assar, manusear os carrinhos de pães e fazer as preparações para assar; transportar os produtos para a loja e abastecer com produtos recém-assados.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de agente de portaria atualizado;

Atividades – operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações, especificar, quantificar e inspecionar materiais, preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações, realizar testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico de Cabeamento

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – diferencial ter cursos voltados para a área de redes, e segurança eletrônica (cftv, alarme, infra e cabeamento estruturado);

Atividades – realizar configurações de equipamentos de segurança eletrônica, atendimento de redes, help desk, cabeamento estruturado, cftv, alarme e redes.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico de Segurança Eletrônica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – diferencial ter cursos voltados para a área de redes, e segurança eletrônica (cftv, alarme, infra e cabeamento estruturado);

Atividades – realizar configurações de equipamentos de segurança eletrônica, atendimento de redes, help desk, cabeamento estruturado, cftv, alarme e redes.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Técnico de Segurança Eletrônica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – diferencial ter cursos voltados para a área de redes, e segurança eletrônica (cftv, alarme, infra e cabeamento estruturado);

Atividades – realizar configurações de equipamentos de segurança eletrônica, atendimento de redes, help desk, cabeamento estruturado, cftv, alarme e redes.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Cobrança

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de excel avançado e experiência na área de medicamentos;

Atividades – realizar cobrança e conciliação bancária, análise de créditos, negociação de débitos, liberação de pedidos, gerar relatórios, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Operador de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter certificado de capacidade técnica como operador de escavadeira hidráulica, Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade, as 4 doses da vacina contra Covid-19, Sarampo, Tétano, Febre Amarela e H1N1;

Atividades – operar máquinas em obras, realizar demolições, escavações, carregamento de caçambas e terraplenagem em solos. Verificar condições dos acessórios e funcionamento do sistema hidráulico e elétrico.

Disponível até 25/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Líder de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de matemática básica, metrologia e desenho técnico. Necessário ter conhecimento em plano de corte;

Atividades – supervisionar as etapas que compõem um processo produtivo na indústria. Como normalmente isso acontece em uma linha de produção, cabe ao líder gerir tudo que acontece em cada célula, até a entrega dos produtos acabados.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Eletricista Veicular

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – manutenção de sistemas elétricos de veículos de transporte urbano, inspeção, manutenção preventiva e corretiva.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Jardinagem

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – efetuar a preparação da terra, executar o plantio de sementes e mudas em covas previamente preparadas nos canteiros. Auxiliar no paisagismo e na conservação dos jardins. Executar a podagem das plantas, aparando com serras e tesouras.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter certificação válida para operar empilhadeiras, Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e experiência comprovada como operador de empilhadeira;

Atividades – realizar conferência de mercadorias. Carregar e descarregar materiais e mercadorias dos veículos que chegam à instalação. Localizar e transferir lotes de produtos para paletes ou caixotes de armazenamento remessa. Amarração e arrumação de cargas.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Eletricista Veicular

Escolaridade – ensino médio ou técnico em elétrica ou mecânica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com as marcas Scania, Volvo e Mercedes, cursos na área e residir no bairro Aleixo ou adjacências. Desejável ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – planejar serviços de instalação e manutenção eletroeletrônicos em veículos, estabelecendo cronogramas e estimando prazos. Instalar sistemas e componentes eletroeletrônicos em veículos, interpretando e corrigindo esquemas, conectando cabos aos equipamentos e acessórios e testando o funcionamento de máquinas, equipamentos e sistemas para operação. Realizar manutenções preventiva, preditiva e corretiva, inspecionando visualmente máquinas e equipamentos, diagnosticando defeitos eletroeletrônicos, desmontando, reparando, lubrificando, substituindo e montando componentes, ajustando componentes e peças e simulando o funcionamento de componentes e equipamentos. Elaborar documentação técnica, realizar com qualidade as instalações eletroeletrônicas e cumprir normas de segurança, meio ambiente e saúde.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Motorista de Caminhão Caçamba

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter certificado de capacidade técnica em MOPP, Direção Defensiva e NR-11; Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade, as 4 doses da vacina contra Covid-19, Sarampo, Tétano, Febre Amarela e H1N1;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas e verificar documentação de veículos e de cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo em contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – analisar o ambiente econômico, elaborar e executar projetos de pesquisa econômica, de mercado e de viabilidade econômica, dentre outros. Participar do planejamento estratégico e de curto prazo e avaliar políticas de impacto coletivo para o governo, ONGs e outras organizações. Gerir programação econômico-financeira, atuar nos mercados internos e externos, examinar finanças empresariais. Pode exercer mediação, perícia e arbitragem.

Disponível até 23/01/2023 ou encerramento da vaga.