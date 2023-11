Confira as 342 vagas de emprego do Sine Manaus para esta quinta

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 342 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quinta-feira (30), de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.



Vagas Novas – 97

1 vaga – Trabalhador de Impressão Gráfica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento prático no programa de desenho vetorial CorelDraw;

Atividades – realizar ajuste de impressão e layout.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Pedreiro – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Atividades – assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins; construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; rebocar estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Pintor – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar serviços de pintura.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Almoxarifado – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Atividades – enviar e receber materiais; separar e organizar mercadorias; auxiliar na verificação e na embalagem de produtos prontos e na conferência de produtos recebidos; anotar os dados em planilhas; verificar o estoque e anotar os produtos em falta ou sem saída.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Contábil (Estágio)

Escolaridade – cursando ensino superior em ciências contábeis;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento avançado em planilha Excel;

Atividades – prestar auxílio em toda área Contábil, conhecendo toda a rotina para obter experiência e conhecimento da profissão; auxiliar na classificação contábil, lançamentos contábeis, escrituração de livro caixa e na elaboração de guias.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo em ciências contábeis, administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em pacote Office intermediário; ter experiência em rotina contábil e entrada de NF em produtos alimentícios, bazar e eletrônicos;

Atividades – auxiliar na emissão e lançamento de notas fiscais e contábeis; apurar impostos diretos e indiretos; conferir escrituração de livros fiscais; estudar a legislação fiscal para orientar a empresa.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – curso técnico na área;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e curso de NR-35;

Atividades – elaborar e implementar política de saúde e segurança no trabalho (SST); realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Enfermagem

Escolaridade – curso técnico na área;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter COREN ativo;

Atividades – preparar pacientes para consultas e exames; realizar e registrar exames, segundo instruções médicas ou de enfermagem; orientar e auxiliar pacientes, prestando informações relativas à higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar e conservar banheiros e demais ambientes internos e externos, executando limpeza úmida e seca; realizar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas e buscando contribuir para manter o ambiente agradável; limpar cozinhas, área de serviço, garagens, pátios, assoalhos, móveis, carpetes e tapetes, abastecendo os ambientes com materiais; executar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Operador de Empilhadeira;

Atividades – preparar e movimentar carga; organizar carga, interpretar simbologia das embalagens, armazenar de acordo com o prazo de validade do produto, identificar características da carga para transporte, armazenar e separar carga não-conforme; realizar manutenções previstas em equipamentos para movimentação de cargas; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Conferente de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com transporte de cargas;

Atividades – conferir a entrada de materiais; organizar e controlar o estoque e inspecionar o estado das mercadorias; preparar a documentação de saída e separar os lotes conforme os clientes ou ordem de retirada; aferir peso e medida, separar e etiquetar as cargas; movimentar as cargas no depósito e veículos; receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias junto aos clientes.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em administração ou contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em contas a pagar e rotinas de recursos humanos e departamento de pessoal; ter Informática avançada e disponibilidade para trabalhar no KM 30, BR-174;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes; fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; gerenciar documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga

50 vagas – Operador de Produção I

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Nova Mutum (MT); a empresa arcará com os custos de transporte de ida para a cidade e disponibilizará alojamento para moradia;

Atividades – atuar como operador de produção; prestar auxílio na produção de embutidos (salsicha, linguicinha, bolonha e calabresa).

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga – Montador de Estrutura Metálica

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – realizar montagem e desmontagem de estruturas metálicas; interpretar desenhos técnicos; fazer soldagem de peças e visitas técnicas.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário (inclusive aos domingos); ter informática avançada e experiência em departamento pessoal e em processo administrativo operacionais;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; gerenciar documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino tecnólogo ou superior em andamento em recursos humanos, administração ou ciências contábeis;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em fechamento de encargos: E-social, FGTS, INSS e Sindicatos; ter conhecimento em planilha eletrônicas e Word;

Atividades – preparar e calcular folha de pagamento, rescisões e férias dos colaboradores; organizar arquivos, contribuições e outras atividades ligadas a registros e controles de pessoal; cuidar de benefícios em atividades como vale-transporte e atividades sociais; controle do registro de ponto eletrônico dos funcionários; fazer o fechamento e imputar para a folha de pagamento e para o sistema de banco de horas; executar homologação de rescisão de contrato, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga – Assistente de Engenharia

Escolaridade – cursando ensino superior em engenharia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência e conhecimento em PMOC;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes; dar e receber informações sobre produtos e serviços; gerenciar documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter habilidade com soldas elétricas, MIG, TIG ou oxiacetileno; ter cursos atualizados na área;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fazer recorte, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos, para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga – Estágio de Engenharia Mecânica

Escolaridade – cursando ensino superior;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – estar matriculado em uma instituição de ensino superior; ter conhecimento em PMOC;

Atividades – realizar desenhos de adequação do local, de instalação e fabricação; verificar fabricação de componentes mecânicos; auxiliar engenheiros responsáveis pelos projetos em atividades de apoio.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos atualizados e experiência na área de solda;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e plasma; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem, corte e peças a serem soldadas; aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento e experiência em Chillers, Fancoils e Splits; ter curso de qualificação na área;

Atividades – prestar assistência técnica; instalar, realizar manutenção e modernização em aparelhos de climatização e refrigeração, de acordo com normas de segurança e qualidade; realizar orçamento de serviços; elaborar documentação técnica.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário experiência;

Requisitos obrigatórios – ter Informática básica; ter conhecimento em tecnologia e telecom e habilidade em negociar e contornar objeções.

Atividades – realizar venda externa de serviços de telefonia, utilizando software de vendas; participar de treinamentos e reuniões.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Fiscal Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade;

Atividades – fiscalizar os colaboradores externamente; acompanhar as linhas de ônibus; fazer relatórios para a gerência.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de RH

Escolaridade – ensino superior completo em psicologia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade;

Atividades – atuar no recrutamento e seleção de novos colaboradores e na aplicação de testes psicológicos.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas no Comércio – 10

1 vaga – Fotógrafo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com fotografia de produtos e habilidades em Canva, Marketplace e E-commerce;

Atividades – fotografar produtos de alta qualidade, capturando detalhes e características essenciais; escolher locais para ensaio fotográfico.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor de Comércio Varejista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário; ter experiência na área de vendas de varejo e atacado e atendimento ao cliente;

Atividades – recepcionar clientes na entrada da loja; ajudar clientes na escolha dos produtos e informar sobre preços e ofertas especiais; identificar as necessidades do cliente e recomendar produtos; garantir a apresentação adequada dos produtos nas prateleiras.

Disponível até 30/11/223 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Vendas Comercial (Externo)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por garantir a comunicação entre os vendedores e a gerência; liderar e incentivar a equipe de vendas.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar vendas de produtos para pets, animais de grande porte e agropecuária; prestar atendimento ao cliente; executar ações internas de captação e fidelização de clientes; realizar cadastro e atualização de cliente; realizar vendas e ligações telefônicas; prospectar clientes por meio de WhatsApp e e-mail.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades relacionadas ao recebimento de animais abatidos, sua desossa, preparação e conservação para a utilização. Realizar a desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas. Preparar as peças de acordo com as instruções recebidas da cozinha.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas na Indústria – 83

50 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista III

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-10; vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Lucas do Rio Verde (MT);

Atividades – realizar manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos e instalação.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Engenheiro Mecânico Júnior

Escolaridade – ensino superior completo em engenharia mecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em software, AutoCad ou Solid works; vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Lucas do Rio Verde (MT);

Atividades – elaborar melhorias técnicas descritivas, orçamentos, levantamento de projetos na unidade, desenvolvimento de novas tecnologias e inovações; propor novos layout e novas ideias de processos de automação de linhas de produção, acompanhamento de obras visando qualidade, custo e segurança; promover a inspeção de vasos de pressão, tubulações e caldeiras, gerenciar e tratar as não conformidades dos laudos NR-13; participar de equipe multidisciplinar para análise de riscos de máquinas e equipamentos NR-12.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Lucas do Rio Verde (MT);

Atividades – executar manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos e instalações; montar e desmontar máquinas e equipamentos; resolver problemas de média e alta complexidade; capacitar tecnicamente os níveis abaixo; propor e executar melhorias nos equipamentos e instalações.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

8 vagas – Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Lucas do Rio Verde (MT);

Atividades – executar manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos e instalações; montar e desmontar máquinas e equipamentos; resolver problemas de média e alta complexidade; capacitar tecnicamente os níveis abaixo; propor e executar melhorias nos equipamentos e instalações.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

9 vagas – Técnico de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico em mecânica ou eletromecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Lucas do Rio Verde (MT);

Atividades – executar manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos e instalações; montar e desmontar máquinas e equipamentos; resolver problemas de média e alta complexidade, capacitar tecnicamente os níveis abaixo; propor e executar melhorias nos equipamentos e instalações.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Técnico de Manutenção Elétrica

Escolaridade – ensino técnico em mecânica ou eletromecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-10; vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Lucas do Rio Verde (MT);

Atividades – executar manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos e instalações; montar e desmontar máquinas e equipamentos; resolver problemas de média e alta complexidade; capacitar tecnicamente os níveis abaixo; propor e executar melhorias nos equipamentos e instalações.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

7 vagas – Operador de Geração de Frios

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Lucas do Rio Verde (MT);

Atividades – operador de produção; auxiliar na produção de embutidos (salsicha, linguicinha, bolonha e calabresa).

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas em Serviços – 118

3 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e curso do MOPP;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com jardinagem e limpeza em geral;

Atividades – realizar conservação de estrutura de empresas ou indústrias, incluindo reparos em instalações elétricas ou hidráulicas, serviços de pintura, limpeza de piscinas ou jardinagem.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Controlador de Manutenção

Escolaridade – ensino superior completo em administração, logística ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – controlar área operacional de manutenção da frota de veículos; realizar relatórios e planilhas para a diretoria.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vistoriador Veicular

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – vistoriar veículos da frota e realizar relatórios para a gerência.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado (Indústria de borracha e plástico)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área de encarregado de produção;

Atividades – acompanhar o desempenho dos demais operadores na linha de produção, fazendo orientações quando necessário, para que mantenham o ritmo e a produtividade de trabalho.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar preparo de pratos principais e guarnições em grande quantidade, como proteínas, arroz, macarrão, feijão, saladas, farofas, entre outros

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter domínio em pacote Office e escrita da língua portuguesa; ter curso profissionalizante ou técnico concluído na área;

Atividades – prestar atendimento ao cliente (via WhatsApp ou telefone); realizar cobranças e lançamentos de notas fiscais de serviço e faturas; lançar pedidos e contratos no sistema; dar suporte em baixas de OS; elaborar planilhas e documentos; realizar rotinas administrativas em geral.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – vender produtos e serviços em residências e escritórios; planejar e discutir metas e estratégias de vendas; contatar, visitar e entrevistar clientes; demonstrar produtos, avaliar o perfil dos clientes e fechar contratos de vendas; orientar, informar e visitar clientes no pós-venda; acompanhar entrega de produtos, requisitar manutenção de produtos; relacionar-se com setores da empresa.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Telemarketing Receptivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em pacote Office;

Atividades – receber ligações de clientes e potenciais clientes; controlar planilhas e relatórios.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Recepcionista de Loja de Conveniência

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário; ter cursos de Operador de Caixa ou Atendimento ao cliente;

Atividades – recepcionar, identificar e orientar membros da comunidade e visitantes; atender chamadas telefônicas, anotar recados e prestar informações.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Administrativo JR

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso nas áreas de recursos humanos, departamento pessoal e Informática avançada;

Atividades – coletar e avaliar informações e dados, elaborando relatórios e análises de desempenho, performance, custos, lucros, entre outros, identificando tendências e realizando previsões e estudos para projetar melhores práticas e estratégias.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de quadros elétricos, cabines primárias, geradores de energia elétrica, no-breaks, equipamentos de ar condicionado, manutenção mecânica e hidráulica; realizar atividades de pintura, alvenaria e locomoção de móveis; acompanhar prestadores de serviço de manutenção.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – zelar pela guarda, conservação, manutenção, higiene e limpeza dos equipamentos, instrumentos e demais materiais utilizados, bem como do local de trabalho; separar materiais recicláveis para descarte; executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do local de trabalho.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Auxiliar Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – prestar assistência técnica; instalar, realizar manutenção e modernização em aparelhos de climatização e refrigeração, de acordo com normas de segurança e qualidade; orçar serviços e elaborar documentação técnica.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar prospecção de clientes, efetuar cadastros e vendas de Tecelon.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Manicure

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Atividades – esmaltar as unhas das mãos e dos pés dos clientes; criar desenhos e aplicar unhas de gel e acrílico.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em segurança do trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter registro de Técnico de Segurança; ter experiência em PCMSO e PGR; ter cursos de pacote Office avançado, NR-33 e NR-35 atualizados;

Atividades – realizar inspeção de segurança, recomendar medidas de prevenção e controle, integração dos colaboradores nas obras, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs) – 34

5 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – conduzir clientes até a mercadoria desejada; fracionar, contar, pesar e embalar mercadorias; checar lista de mercadorias em promoção para planejamento de exposições semanais; verificar a necessidade de abastecimento dos produtos promocionais na entrada da loja.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Merendeira – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – colaborar no processo de produção de alimentos, atuando como agente condutora de técnicas adequadas para o preparo da merenda e de informações sobre hábitos alimentares saudáveis.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Oficial de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Linha de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar na realização de tarefas operacionais e de produção.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Servente de Obras – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar limpeza do terreno e estruturas da empresa; auxiliar os oficiais na realização de obras de edificações de paredes, pisos, construções em alvenarias, concretagem, cimentados, revestimentos, entre outros trabalhos da construção civil.

Disponível até 30/11/2023 ou encerramento da vaga.