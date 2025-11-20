   Compartilhe este texto
Micro-ondas pode ter causado incêndio na Blue Zone da COP30, dizem bombeiros

20/11/2025
COP30


O incêndio que atingiu a Blue Zone da COP30, em Belém, foi controlado em apenas seis minutos, segundo o Corpo de Bombeiros do Pará. A corporação trabalha com a suspeita de que o fogo tenha começado em um equipamento eletrônico, possivelmente um forno de micro-ondas instalado em um dos estandes da área dedicada às negociações oficiais entre delegações internacionais.

Ao todo, 56 bombeiros atuaram no combate às chamas, com apoio de uma equipe externa posicionada com um carro de intervenção. Segundo os bombeiros, foram utilizados 244 extintores e uma mangueira de hidrante instalada no local. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que a fumaça se espalha pelo pavilhão.

O fogo começou na tarde desta quinta-feira (20) e provocou correria entre participantes da conferência. A Blue Zone foi evacuada pela equipe de segurança e, de acordo com a organização da COP30, não há registro de feridos. A área abriga os estandes oficiais dos países e é onde ocorrem as principais rodadas de negociação climática.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que a organização da cúpula climática deve definir ainda nesta quinta se as atividades serão retomadas no mesmo dia ou apenas na sexta-feira (21). Ele reforçou que as estruturas usadas nos pavilhões são feitas de materiais antichamas e que eventos de grande porte estão sujeitos a ocorrências similares em qualquer lugar do mundo.

