YouTube apresenta instabilidade, e usuários não conseguem publicar vídeos

Um perfil do YouTube no X respondeu a alguns usuários. "Nossa equipe já está trabalhando nisso e agradecemos muito sua paciência enquanto o problema é resolvido".

A maioria (51%) dos problemas reportados tem relação com a publicação de vídeos. Em seguida aparecem conexão com servidor (27%) e website (23%).

