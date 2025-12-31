   Compartilhe este texto
Nilton Lins

TST decide que greve dos Correios não foi abusiva e determina desconto de dias de paralisação

Por Portal Do Holanda

31/12/2025 18h29 — em
Brasil


Foto: Divulgação/TST

Em sessão extraordinária realizada nesta terça-feira (30), a Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal Superior do Trabalho (TST) selou o desfecho da paralisação nacional dos Correios. Sob a relatoria da ministra Kátia Magalhães Arruda, o tribunal buscou um ponto de equilíbrio para encerrar o conflito que se estendia há cinco meses, alternando entre negociações diretas e tentativas de conciliação frustradas no final de dezembro. A decisão impõe o retorno imediato dos trabalhadores às atividades, encerrando o impasse jurídico e operacional da estatal.

O colegiado decidiu, por unanimidade, que a greve não apresentou caráter abusivo, rejeitando o argumento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) de que o movimento teria sido deflagrado prematuramente. No entanto, o tribunal determinou o desconto dos dias parados, permitindo que a empresa realize o abatimento de forma parcelada em três meses ou opte pela compensação de horas, caso seja mais vantajoso para a gestão. A relatora destacou que a paralisação só ocorreu após o esgotamento das propostas construídas em mediação pré-processual.

A sentença normativa, que terá validade até julho de 2026, estabeleceu um reajuste salarial de 5,1% a partir de agosto de 2025. Esse índice será estendido integralmente aos benefícios sociais, como o vale-alimentação, auxílio-dependente e reembolso-creche. A decisão preservou cláusulas históricas e conquistas da categoria, garantindo a manutenção do "vale peru" (ticket extra), a gratificação de 70% nas férias e o adicional de 200% para expedientes realizados em dias de repouso.

Um dos pontos de destaque na nova regulamentação é a inclusão de uma cláusula de cunho social, que assegura jornada reduzida para mulheres com filhos ou dependentes com deficiência. O benefício será concedido sem redução de salário e sem a necessidade de compensação de horário, alinhando a estatal a uma tese vinculante do próprio TST. A medida foi celebrada como um avanço na proteção de direitos fundamentais dentro do ambiente de trabalho público.

Apesar do consenso na maior parte dos itens, houve divergência interna conduzida pela ministra Maria Cristina Peduzzi, acompanhada pelo ministro Ives Gandra Martins Filho. A ala divergente defendeu que a proposta original da empresa deveria ter sido mantida, citando a delicada saúde econômico-financeira da estatal. No entanto, prevaleceu a visão da relatora de que o Judiciário deve atuar para estabilizar conflitos sociais e garantir o equilíbrio entre as necessidades da empresa e os direitos dos trabalhadores.

O presidente do TST, ministro Vieira de Mello Filho, ressaltou que a rapidez da intervenção judicial foi crucial, dada a dimensão estratégica dos Correios para o país, especialmente no final do ano. Embora as partes tenham lamentado a impossibilidade de um acordo consensual pleno em assembleia, os representantes jurídicos tanto da estatal quanto das federações reconheceram o esforço do Tribunal na mediação. Com a decisão, a categoria já projeta o amadurecimento das relações para a próxima data-base, mantida em 1º de agosto.

Bastidores da Política - A injustiça do STF com os estudantes do Amazonas Bastidores da Política
A injustiça do STF com os estudantes do Amazonas

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Foto: Reprodução

31/12/2025

Sem transmissão na TV: veja onde assistir sorteio da Mega da Virada 2025

Foto: Arquivo

31/12/2025

Roraimense é atraído por falso emprego e obrigado a lutar na Rússia

Foto: Divulgação / Pixabay

31/12/2025

Anvisa divulga alerta sobre “metanol” durante festas de Ano Novo

Foto: Agência Brasil

31/12/2025

Bolsonaro deve receber alta nesta quinta e retornar à carceragem da PF

Foto: Reprodução Record

31/12/2025

Adolescente desaparece no mar de Copacabana; bombeiros fazem buscas

Terremoto de magnitude 6 atinge costa do Japão — Foto: USGS

31/12/2025

Terremoto de magnitude 6 atinge costa do Japão

31/12/2025

Passageiro bebe na sala vip, perde voo e depreda aeroporto de Recife; vídeo

Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

31/12/2025

Família inteira morre após carreta invadir contramão na BR-040, em MG

Foto: Arquivo/Agência Brasil

31/12/2025

Mais de 46 mil presos deixaram cadeias na saidinha de Natal em 2025

Seis dezenas devem fazer o novo bilionário - Foto: Divulgação

31/12/2025

Mega da Virada sorteia R$ 1 bilhão hoje; veja até que horas é possível apostar

Colmeia encontrada no teto - Foto: Arquivo pessoal

31/12/2025

Após ataque de abelhas, família descobre colmeia gigante no teto de apartamento no ES

Bolsonaro segue internado - Foto: Reprodução Instagram

31/12/2025

Advogados de Bolsonaro devem tentar novo pedido de prisão domiciliar junto ao STF

Foto: Bruno Scapa / Agência Brasil

30/12/2025

Câmara lança concurso com salários de até R$ 30 mil e provas em todas as capitais

Imagem mostra Daniel Vorcaro / Foto: Divulgação

30/12/2025

PF realiza acareação entre dono do Banco Master e ex-presidente do BRB no STF

Foto: Divulgação

30/12/2025

Três apostas levam mais de R$ 1 milhão da Lotofácil

Chuva de asteroides Geminidas em São Francisco de Paula (RS), em dezembro de 2025. Imagem é de Eduardo Santiago, do Projeto Exoss

30/12/2025

Observatório divulga as principais chuvas de meteoros previstas para 2026

Foto: Agência Brasil

30/12/2025

Bolsonaro tem nova crise de soluços e passa por terceira cirurgia

Foto: Reprodução

30/12/2025

Jovem morto pela namorada planejava viagem para comemorar um mês de namoro

Daniel Vorcaro - Foto: Banco Master

30/12/2025

Começa depoimento de Daniel Vorcaro e diretor do BC em Brasília

Foto: Reprodção RPC Londrina

30/12/2025

Seis pessoas da mesma família morrem após carro bater de frente com caminhão no Paraná

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

30/12/2025

Bolsonaro voltou a ter crises de soluços após procedimento, diz Carlos

Foto: Reprodução TV Globo

30/12/2025

Sete pessoas são internadas com suspeita de intoxicação por metanol na Bahia

Moto foi esmagada - Foto: Divulgação

30/12/2025

Jovem atropela e mata namorado e amiga durante crise de ciúmes em São Paulo

Greve em São Paulo - Foto: Divulgação

30/12/2025

Greve dos Correios afeta comércio e causa prejuízos em 17 estados

Foto: Rosinei Coutinho/STF

29/12/2025

PGR arquiva pedido de investigação contra Moraes e esposa em caso do banco Master

Foto: Agência Brasil

29/12/2025

Ministério da Fazenda desmente fake news sobre taxação de transferências e confirma isenção de IR

Foto: Pixabay/Ilustrativa

29/12/2025

Governo lança Selo da Pesca Artesanal para certificar origem e qualidade de produtos

Foto: Antonio Augusto/STF

29/12/2025

Bolsonaro passa por segundo procedimento para tratar soluços persistentes

As vítimas Joyce e Raphael - Foto: Reprodução Instagram

29/12/2025

Jovem é presa por matar namorado e amiga dele atropelados em São Paulo


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!