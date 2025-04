Top 4 do BBB 25 elege melhores e piores momentos da edição

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Tadeu Schmidt perguntou aos integrantes do Top 4 qual foram os melhores e piores momentos deles no BBB 25.

Guilherme diz que sua chegada no programa foi o momento mais feliz. "Justamente o pisar aqui no gramado, quando eu recebi a notícia de você lá fora e entrei aqui. Eu sempre disse que isso aqui seria a oportunidade de mudar a realidade da minha família. Então, no momento que eu pisei aqui, que eu olhei para tudo isso aqui, era como se fosse 'agora realmente o sonho começou', porque a gente não tinha certeza se ia entrar ainda", pontuou.

A Festa do Líder que ganhou aparece logo na sequencia. "Era como se eu estivesse vendo um pedaço de Olinda aqui dentro do gramado. Então, esses foram os dois momentos que pegaram muito dentro de mim", afirmou.

O primeiro finalista da edição classifica a eliminação de Joselma como o momento mais doloroso. "Eu já vinha, assim, numa sequência de perder pessoas que eu gostava muito aqui dentro do programa, né? Veio a Aline, veio a Dani, veio o Vini, veio minha sogra e agora o outro foi o Diego", justificou.

João Pedro recorda o incentivo da avó para escolher o melhor momento ao lado do irmão, João Gabriel, na casa. "Conseguimos entrar e eu não tive a oportunidade de falar para ela que os netos dela conseguiram", lamentou.

O gêmeo, aliás, destaca a eliminação do irmão como seu momento mais delicado. "Era a pessoa que me entendia só no olhar. Motivo dobrado para lutar. Foi um momento difícil, mas eu vi que eu sou forte de ficar um pouco sem ele. E logo, logo, nós estaremos juntos de novo", garantiu.

Para Renata, a eliminação de Eva também foi um momento difícil. "A Eva é minha amiga, mas eu tenho um vínculo de família com ela, ela é minha irmã, a gente tem amizade do tempo que esse programa existe... No dia que ela saiu, eu passei a semana inteira praticamente chorando... Aquilo foi muito importante para que eu seguisse muito forte e tivesse mais um momento de resiliência para continuar lutando", disse.

A Festa do Líder que ganhou também foi o momento de maior felicidade da bailarina no reality. "Acho que o dia da minha Festa do Líder foi muito especial, quando eu vi representada a minha escola que cresci, meu projeto social", enfatizou.

Por fim, Vitória Strada afirma que a Liderança também trouxe os melhores momentos para ela na competição. "Entrar no quarto do líder, ver as fotos da minha família - eu que não tinha ganhado nenhum anjo, então não tinha visto foto, nem vídeo, nem escutado a voz - me deu muita força. Ainda mais que, no meu jogo, sempre veio eu sempre levando o alvo desde o início, campeã de alvo, campeã de Paredão, então me deu muita força", confessou.

A saída de Mateus, sua antiga dupla no jogo, foi o momento de maior dor. "Juntou o momento que eu perdi o meu melhor amigo aqui dentro, e foi muito no início do jogo. Foi na quinta semana, então eu passei mais parte do tempo aqui sem ele do que com ele. Eu tive que me reinventar nesse mesmo momento que ele saiu, foi o momento do jogo que foi mais tumultuado para mim ali, onde eu tive que me reinventar, onde eu vi que talvez estaria sozinha no jogo, e eu tive que unir todas as forças pra continuar sem ele, para continuar sem aliado nenhum", comentou.