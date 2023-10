Suspeito de atacar irmã do ministro do STF Cristiano Zanin é identificado

O caso foi registrado como lesão corporal e ato de abuso a animais pelo 23º Distrito Policial (Perdizes). Carolina Zanin relatou que foi atingida com chutes na perna e está com hematomas.

De acordo com a polícia, as investigações indicam que o caso não teve motivação política e que os envolvidos não se conheciam.

Em seguida, o homem que passava pela calçada começa a chutar os cachorros e a gritar com a advogada. As agressões só acabam após um segurança intervir.

Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que o homem atacou a advogada Caroline Zanin, de 43 anos, na porta do prédio onde mora, após um passeio com os cachorros.

A Polícia Civil informou que identificou o suspeito de atacar a irmã do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, nesta segunda-feira (16), em Perdizes, zona oeste de São Paulo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.