Irmã de ministro do STF Cristiano Zanin é agredida por homem em SP; vídeo

A advogada Carolina Zanin, de 43 anos, irmão do ministro do Supremo Tribunal Federa; (STF) Cristiano Zanin, foi agredidapor um homem na porta do prédio onde mora, em São Paulo, nessa segunda-feira (16).

Uma câmera de vigilância do prédio mostra Carolina voltando de um passeio com os cachorros quando um homem que passava pela calçada começa a chutar os cachorros e a gritar com a advogada. O agressor ainda não foi identificado.

As agressões foram interrompidas após um segurança intervir. Em seguida, o homem vai embora.

Carolina registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e ato de abuso a animais.