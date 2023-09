Supermercado deve pagar R$ 20 milhões por morte de jovens que furtaram carne

Entre as diversas cláusulas do acordo judicial, o Atakarejo se comprometeu a adotar o aumento da contratação de trabalhadores negros, de forma proporcional ao número de pessoas negras no estado de atuação, conforme o censo mais recente do IBGE.

O Atakarejo pagará os R$ 20 milhões em 36 parcelas fixas, sendo a primeira em meados de outubro. A quantia será destinada ao Funtrad (Fundo de Promoção do Trabalho Decente) e deverá ser utilizada para custear, preferencialmente, iniciativas que guardem afinidade com o combate ao racismo estrutural.

Bruno Barros, de 29 anos, e Yan Barros, de 19 anos, tio e sobrinho, foram entregues por seguranças do supermercado a integrantes de uma facção criminosa. Os jovens foram torturados e mortos, e seus corpos foram encontrados no porta-malas de um carro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.