Sem transmissão na TV: veja onde assistir sorteio da Mega da Virada 2025





Diferente dos anos anteriores, o sorteio da Mega da Virada deste 31 de dezembro não terá exibição em canais de TV aberta ou fechada. Os apostadores que desejam acompanhar a extração das dezenas em tempo real deverão recorrer exclusivamente às plataformas digitais oficiais da Caixa Econômica Federal.

O sorteio está programado para as 22h (horário de Brasília) — o que corresponde às 21h no horário do Amazonas. A transmissão, no entanto, costuma ser aberta alguns minutos antes para mostrar a preparação dos globos e a auditoria do evento.

Onde assistir

Para acompanhar o anúncio dos números que podem mudar a vida de milhares de brasileiros, o público tem as seguintes opções gratuitas:

YouTube: Através do canal oficial da Caixa Econômica Federal.

Facebook: Na página oficial das Loterias Caixa na rede social.

O Portal do Holanda também postar em tempo real.

Horário limite para apostas

Quem ainda não fez a sua "fezinha" deve ficar atento ao relógio: as apostas podem ser registradas apenas até as 20h (horário de Brasília) — ou 19h em Manaus — desta terça-feira (31). O registro pode ser feito em qualquer casa lotérica, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial do banco.

O prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o montante é dividido entre os acertadores da quina (cinco números) e assim sucessivamente.