   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Sem transmissão na TV: veja onde assistir sorteio da Mega da Virada 2025

Por Portal Do Holanda

31/12/2025 18h28 — em
Brasil


Foto: Reprodução

Diferente dos anos anteriores, o sorteio da Mega da Virada deste 31 de dezembro não terá exibição em canais de TV aberta ou fechada. Os apostadores que desejam acompanhar a extração das dezenas em tempo real deverão recorrer exclusivamente às plataformas digitais oficiais da Caixa Econômica Federal.

O sorteio está programado para as 22h (horário de Brasília) — o que corresponde às 21h no horário do Amazonas. A transmissão, no entanto, costuma ser aberta alguns minutos antes para mostrar a preparação dos globos e a auditoria do evento.

Onde assistir

Para acompanhar o anúncio dos números que podem mudar a vida de milhares de brasileiros, o público tem as seguintes opções gratuitas:

YouTube: Através do canal oficial da Caixa Econômica Federal.

Facebook: Na página oficial das Loterias Caixa na rede social.

O Portal do Holanda também postar em tempo real.

Horário limite para apostas

Quem ainda não fez a sua "fezinha" deve ficar atento ao relógio: as apostas podem ser registradas apenas até as 20h (horário de Brasília) — ou 19h em Manaus — desta terça-feira (31). O registro pode ser feito em qualquer casa lotérica, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial do banco.

O prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o montante é dividido entre os acertadores da quina (cinco números) e assim sucessivamente.

Bastidores da Política - A injustiça do STF com os estudantes do Amazonas Bastidores da Política
A injustiça do STF com os estudantes do Amazonas

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Foto: Divulgação/TST

31/12/2025

TST decide que greve dos Correios não foi abusiva e determina desconto de dias de paralisação

Foto: Arquivo

31/12/2025

Roraimense é atraído por falso emprego e obrigado a lutar na Rússia

Foto: Divulgação / Pixabay

31/12/2025

Anvisa divulga alerta sobre “metanol” durante festas de Ano Novo

Foto: Agência Brasil

31/12/2025

Bolsonaro deve receber alta nesta quinta e retornar à carceragem da PF

Foto: Reprodução Record

31/12/2025

Adolescente desaparece no mar de Copacabana; bombeiros fazem buscas

Terremoto de magnitude 6 atinge costa do Japão — Foto: USGS

31/12/2025

Terremoto de magnitude 6 atinge costa do Japão

31/12/2025

Passageiro bebe na sala vip, perde voo e depreda aeroporto de Recife; vídeo

Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

31/12/2025

Família inteira morre após carreta invadir contramão na BR-040, em MG

Foto: Arquivo/Agência Brasil

31/12/2025

Mais de 46 mil presos deixaram cadeias na saidinha de Natal em 2025

Seis dezenas devem fazer o novo bilionário - Foto: Divulgação

31/12/2025

Mega da Virada sorteia R$ 1 bilhão hoje; veja até que horas é possível apostar

Colmeia encontrada no teto - Foto: Arquivo pessoal

31/12/2025

Após ataque de abelhas, família descobre colmeia gigante no teto de apartamento no ES

Bolsonaro segue internado - Foto: Reprodução Instagram

31/12/2025

Advogados de Bolsonaro devem tentar novo pedido de prisão domiciliar junto ao STF

Foto: Bruno Scapa / Agência Brasil

30/12/2025

Câmara lança concurso com salários de até R$ 30 mil e provas em todas as capitais

Imagem mostra Daniel Vorcaro / Foto: Divulgação

30/12/2025

PF realiza acareação entre dono do Banco Master e ex-presidente do BRB no STF

Foto: Divulgação

30/12/2025

Três apostas levam mais de R$ 1 milhão da Lotofácil

Chuva de asteroides Geminidas em São Francisco de Paula (RS), em dezembro de 2025. Imagem é de Eduardo Santiago, do Projeto Exoss

30/12/2025

Observatório divulga as principais chuvas de meteoros previstas para 2026

Foto: Agência Brasil

30/12/2025

Bolsonaro tem nova crise de soluços e passa por terceira cirurgia

Foto: Reprodução

30/12/2025

Jovem morto pela namorada planejava viagem para comemorar um mês de namoro

Daniel Vorcaro - Foto: Banco Master

30/12/2025

Começa depoimento de Daniel Vorcaro e diretor do BC em Brasília

Foto: Reprodção RPC Londrina

30/12/2025

Seis pessoas da mesma família morrem após carro bater de frente com caminhão no Paraná

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

30/12/2025

Bolsonaro voltou a ter crises de soluços após procedimento, diz Carlos

Foto: Reprodução TV Globo

30/12/2025

Sete pessoas são internadas com suspeita de intoxicação por metanol na Bahia

Moto foi esmagada - Foto: Divulgação

30/12/2025

Jovem atropela e mata namorado e amiga durante crise de ciúmes em São Paulo

Greve em São Paulo - Foto: Divulgação

30/12/2025

Greve dos Correios afeta comércio e causa prejuízos em 17 estados

Foto: Rosinei Coutinho/STF

29/12/2025

PGR arquiva pedido de investigação contra Moraes e esposa em caso do banco Master

Foto: Agência Brasil

29/12/2025

Ministério da Fazenda desmente fake news sobre taxação de transferências e confirma isenção de IR

Foto: Pixabay/Ilustrativa

29/12/2025

Governo lança Selo da Pesca Artesanal para certificar origem e qualidade de produtos

Foto: Antonio Augusto/STF

29/12/2025

Bolsonaro passa por segundo procedimento para tratar soluços persistentes

As vítimas Joyce e Raphael - Foto: Reprodução Instagram

29/12/2025

Jovem é presa por matar namorado e amiga dele atropelados em São Paulo


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!