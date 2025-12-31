Chegada da Kamélia neste sábado abre oficialmente o Carnaval de Manaus





O Carnaval de Manaus começa oficialmente neste sábado (3) com a tradicional chegada da boneca Kamélia. O evento, que marca o início simbólico do reinado de Momo na capital amazonense, contará com uma programação que une a recepção solene no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e uma grande celebração musical no Olímpico Clube.

A cerimônia de abertura terá início com o desembarque da Kamélia no aeroporto, onde ela recebe as chaves da cidade. O ato é o ponto de partida para a folia e atrai anualmente entusiastas da cultura popular e representantes das agremiações carnavalescas.

Após a recepção, a festa se desloca para o Olímpico Clube, reduto histórico do samba manauara. O evento será aberto ao público e servirá como um grande encontro de celebração com a participação de todas as escolas de samba do Grupo Especial de Manaus.

O palco será ocupado por ritmos variados que resgatam a memória do Carnaval. Entre as atrações confirmadas estão:

Grupo Couro Velho (samba de raiz);

Bateria da Aparecida (atual campeã do Carnaval);

Banda de metais Demônios da Tasmanha (marchinhas tradicionais).