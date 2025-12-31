Roraimense é atraído por falso emprego e obrigado a lutar na Rússia





A família do brasileiro Marcelo Alexandre da Silva Pereira, de 29 anos, vive dias de angústia após o jovem ser enviado para o front da guerra entre Rússia e Ucrânia. Morador de Boa Vista (RR), Marcelo teria sido atraído por uma promessa de emprego civil como motorista, mas afirma ter sido coagido a assinar um contrato militar com o Exército Russo.

De acordo com a esposa, Gisele Pereira, de 24 anos, Marcelo não possui experiência militar e não fala russo ou inglês. "Ele foi enganado. Pediu para o subcomandante tirá-lo de lá, explicou que a promessa era de emprego civil, mas eles não dão ouvidos", relatou a esposa. Ela acredita que o marido seja vítima de uma rede de tráfico humano, operada por um conhecido da família e uma empresa de assessoria que facilita o alistamento de estrangeiros.

Contrato em língua estrangeira e retenção de cartões

Marcelo desembarcou em Moscou no dia 3 de dezembro e, apenas seis dias depois, teria sido forçado a assinar documentos em russo. Fotos enviadas por ele à família revelam que o contrato o designa como "atirador de fuzil AK-74".

A denúncia aponta ainda para uma exploração financeira: o cartão bancário onde Marcelo deveria receber o salário ficou em posse da empresa que organizou sua viagem e passaporte. Atualmente, a família acredita que ele esteja em Luhansk, território ucraniano ocupado, passando por treinamento militar.

Alerta do Itamaraty

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) informou que a Embaixada do Brasil em Moscou acompanha o caso e presta assistência consular. Recentemente, o órgão emitiu um alerta sobre o aumento de brasileiros mortos ou impedidos de deixar o serviço militar na Rússia após alistamento voluntário ou enganoso.

Gisele conseguiu contato com o Itamaraty na última terça-feira (30), quando foi informada de que um pedido de extradição seria iniciado. "Meu foco é apenas tirar ele de lá. Quero que as autoridades intervenham, pois me disseram que ele não é o primeiro caso", desabafou.

A mãe de Marcelo, Alessandra da Silva, explicou que o filho aceitou a proposta por estar em uma situação financeira difícil e desempregado. Marcelo deixou no Brasil a esposa grávida e três filhos pequenos. O último contato direto ocorreu via Telegram, no qual ele reforçou que está sendo impedido de sair da unidade militar.