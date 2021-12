Resultado final do concurso do Banco do Brasil é divulgado

O resultado final do concurso do Banco do Brasil foi divulgado nesta terça-feira (21) para preenchimento de 4.480 vagas de escriturário, sendo 2.240 vagas imediatas e 2.240 para formação de cadastro de reserva, para todos os estados e o Distrito Federal. Os candidatos devem colocar o CPF e senha ao acessar o site da Fundação Cesgranrio, banca responsável pelo certame. A convocação dos aprovados deve ter início em janeiro, de acordo com o BB. A expectativa é que os classificados no cadastro de reserva comecem a ser chamados no segundo semestre. Cerca de 1.645.975 de pessoas se inscreveram concorrer às vagas de escriturário, no entanto 765.545 faltaram no dia da prova, o equivalente a 48% de faltosos. A prova foi realizada no dia 26 de setembro.

