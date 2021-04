'Quem ama aceita', diz Monique sobre Jairinho em mensagem enviada à mãe

Uma troca de mensagens realizada entre Monique Medeiros e a mãe, Rosângela, mostram uma imagem de Henry dormindo em um colchão no chão do quarto da pedagoga e de Jairinho, dias depois das agressões do padrasto à criança.

Na conversa recuperada pela polícia e divulgada pelo site Uol, Monique faz a foto e envia para a avó materna de Henry. Adus falam sobre comportamento de crianças sobre a aceitação do garoto por outras pessoas. Em determinado trecho, a avó comenta: "Toda criança é desse jeito. Seu irmão foi assim. O problema é que pai tolera e aceita. E tio??????".

Monique dispara: "Quem ama, aceita e tolera também?", diz se referindo a Jairinho. A conversa entre as duas acontece no dia 23 de fevereiro, na época, a babá Thayná afirma que já havia contado também para Rosângela sobre a sessão de tortura que o vereador havia feito com a criança.

A funcionária disse à polícia que no primeiro momento , a mulher ficou impactada e até chocada com a situação, mas depois começou a duvidar e cogitou a possibilidade de Henry estar mentindo sobre ter sido agredido com rasteira e chutes.

A babá chega a insistir que o garoto saiu do quarto mancando e tinha um roxo no joelho, além de reclamar de dores na cabeça, mas a avó prefere não acreditar.