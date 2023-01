Presidente Lula decreta intervenção federal no DF após vandalismo de bolsonaristas

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), decretou neste domingo (8), intervenção federal no Distrito Federal até o dia 31 de janeiro.

O decreto ocorre em meio a atos golpistas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na capital federal. Bolsonaristas depredaram prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e STF. O movimento golpista que ocorre há semanas em Brasília foi engrossado neste domingo por dezenas de ônibus que chegaram no fim de semana

Dentro dos prédios, móveis e obras de arte foram destruídos no palácio presidencial, e documentos foram rasgados no STF. governador do DF, Ibaneis Rocha, disse que demitirá Anderson Torres, secretário de Segurança, ex-ministro e aliado de Bolsonaro