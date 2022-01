Polícia identifica cinco das vítimas de queda de rocha em Capitólio; Veja

Cinco, dos dez mortos no desabamento de uma rocha em Capitólio, em Minas Gerais, foram identificadas até a noite deste domingo (9). O grupo estava na lacha ‘Jesus’ quando foram surpreendidos pelo deslizamento de pedra em Canyons de Furnas. Segundo o G1, as vítimas são Julio Borges Antunes, 68 anos, Maycon Douglas de Osti, 24 anos, Camila da Silva Machado, 18 anos, Sebastião Teixeira da Silva, 67 anos e Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57 anos. Marlene e Sebastião eram casados. Já Camila era namorada de Maycon. Ainda não há informações sobre o que causou o acidente.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.