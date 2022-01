Lancha Jesus, atingida em Capitólio, levava pessoas da mesma família e amigos

Júlio Borges Antunes, de 68 anos, natural de Alpinópolis (MG), é a primeira vítima do desabamento de um cânion em Capitólio (MG) que teve a identidade confirmada oficialmente pela Polícia Civil de Minas Gerais neste domingo, 8. De acordo com o delegado Marcos Pimenta, já há informações sobre as identidades das demais vítimas e sobre os desaparecidos, faltando o resultado de laudos e teste de DNA para que a comprovação oficial possa ser divulgada. As 8 vítimas que morreram e as 2 duas que estão desaparecidas estavam na mesma embarcação, a lancha Jesus, que foi atingida pela pedra. Quatro pessoas da mesma família teriam morrido, sendo um casal, o filho e o neto deles, e as demais são parentes e amigos dessa família, de acordo com a Polícia Civil. Todos os turistas da Lancha Jesus estavam hospedados em um rancho em São José da Barra. O corpo de bombeiros segue com mergulhadores procurando as outras duas pessoas que estão desaparecidas. O corpo de Júlio foi liberado para a família e o enterro acontece hoje (9) em São José da Barra.

