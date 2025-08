Países pedem mudança da COP30 de Belém por preços abusivos em hotéis

O governo brasileiro está negociando com os hotéis para tentar reduzir os custos e evitar a mudança de sede. Entre as medidas discutidas estão a criação de cotas de hospedagem com preço controlado e o uso de navios para acomodar delegações.

O presidente da COP30, André Corrêa do Lago, revelou que vários países pediram a mudança do evento de Belém por causa dos altos preços cobrados pela rede hoteleira na capital paraense. Segundo ele, alguns hotéis estão cobrando até dez vezes mais que o valor normal, o que tem dificultado a participação, principalmente de nações mais pobres.

