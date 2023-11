Pai mata morador de rua a facadas após homem tentar vender paçoca para criança

De acordo com a polícia, testemunhas contaram que o suspeito discutiu com o morador de rua após o homem tentar vender uma paçoca para a criança. Aborrecido com a situação, o homem então pegou uma faca e matou a vítima com cinco facadas em plena luz do dia e na frente da própria filha.

