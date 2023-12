Novo RG mantém campo 'sexo' e nome de registro separado do nome social

As entidades alegaram que esta opção no documento daria brecha para violação de direitos humanos das pessoas que apresentarem um gênero de registro, que não corresponde a sua identidade.

Porém, o MGI voltou atrás da decisão e manteve o antigo modelo. Em novembro do ano passado, a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) e a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT), entidades de defesa dos direitos LGBTQIA+, entraram com uma ação contra o novo RG por conter o campo obrigatório para preencher o sexo e o nome de registro precedendo o nome social.

A nova carteira de identidade nacional (CIN) vai manter o campo "sexo" e o nome de registro separado do nome social. A decisão do governo federal vai contra as organizações que representam a comunidade LGBTQIA+, que mostraram insatisfação com a decisão.

