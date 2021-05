Neymar renova contrato com o Paris Saint-Germain até 2025

"Estou muito feliz, muito contente por estar renovando com o Paris", disse Neymar ao site do PSG. "A verdade é que a felicidade é grande por ficar mais anos aqui, por participar do projeto do clube, por ir em busca de títulos, do nosso maior sonho que é a Champions League."

Segundo a Agência Brasil, o jogador de 29 anos, contratado pelo PSG em 2017 com recorde do mercado de transferências, assinou um acordo que, segundo a imprensa francesa, lhe dará um salário anual de 30 milhões de euros (cerca de R$ 191 milhões).

