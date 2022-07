Mulher bêbada é flagrada dormindo em carro no meio da rua com bebê de 1 ano

Uma mulher de 35 anos foi presa na madrugada desse domingo (3), ao ser flagrada bêbada dormindo em seu carro no meio da rua, com uma bebê de 1 ano e 3 meses dentro do veículo, no bairro Jardim Sumatra, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso.

Os policiais perceberam o veículo estacionado no meio da via, atrapalhando o trânsito e ao se aproximarem, encontraram a criança no banco de trás, no bebê conforto e a mulher “apagada” ao volante.

Ela passou por teste do bafômetro que constatou a embriaguez e acabou detida. Posteriormente, o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de crianças abandonadas sozinhas em uma casa que era o mesmo endereço da mulher.

As crianças, de 3, 11 e 15 anos, eram os outros filhos da acusada, e foram encontradas sozinhas no imóvel, onde tinham sido deixadas trancadas desde a noite de sábado (2). O Conselho Tutelar recebeu denúncia sobre o abandono dos menores e foi até a residência, foram os conselheiros que chamaram os bombeiros para fazer o resgate dos menores.

Ao ser questionada sobre os filhos, a mulher alegou que deixou a filha mais velha, de 18 anos, com eles, mas ela não foi encontrada no local. As crianças foram entregues a um familiar e a mãe também deve responder por abandono de incapaz.