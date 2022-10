Menina de 11 anos mata a mãe a facadas com ajuda do namorado de 14

O adolescente confessou ter esfaqueado a mãe da namorada com ajuda da menina, que estava com raiva da mãe. Segundo ele, a namorada foi quem orquestrou o assassinato.

De início, o adolescente contou que agrediu o homem ao vê-lo esfaquear a mulher até a morte, mas depois de um tempo conversando com os policiais, ele relatou a verdade sobre o crime. A mulher foi encontrada no quarto sem vida e com várias perfurações pelo corpo.

