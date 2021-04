Joaquim Silva e Luna é aprovado para a presidência da Petrobras

Também consta no currículo do novo presidente da Petrobras um mestrado em Operações Militares, pós-graduação em Projetos e Análise de Sistemas pela Universidade de Brasília e em Política, Estratégia e Alta Administração do Exército.

Joaquim Silva e Luna foi oficialmente confirmado no cargo de presidente da Petrobras O nome de Luna foi aprovado em reunião do Conselho de Administração da estatal realizada nesta sexta-feira (16).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.