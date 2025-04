João Pedro chora ao lembrar da avó e é consolado por João Gabriel

O rapaz admitiu para o irmão, João Pedro, 22, que está com saudade da avó deles, já falecida. "Queria poder contar para ela que a gente ia participar [do BBB]", admitiu.

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - João Gabriel, 22, emocionou-se no BBB 25 (Globo) após receber seu Presente do Anjo, com mensagens dos familiares.

