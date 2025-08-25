   Compartilhe este texto

INSS começa a pagar aposentadorias e pensões de agosto nesta segunda-feira

Por Portal Do Holanda

25/08/2025 0h10 — em
Brasil


Foto: Agência Brasil

O Ministério da Previdência Social inicia nesta segunda-feira, 25 de agosto, os pagamentos de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão seus benefícios depositados entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já os pagamentos para quem recebe acima do piso nacional começam a ser creditados a partir de 1º de setembro.

Para quem recebe até um salário mínimo:

Cartão final 1: pagamento em 25/8
Cartão final 2: pagamento em 26/8
Cartão final 3: pagamento em 27/8
Cartão final 4: pagamento em 28/8
Cartão final 5: pagamento em 29/8
Cartão final 6: pagamento em 1º/9
Cartão final 7: pagamento em 2/9
Cartão final 8: pagamento em 3/9
Cartão final 9: pagamento em 4/9
Cartão final 0: pagamento em 5/9

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Cartão final 1 e 6: pagamento em 1º/9
Cartão final 2 e 7: pagamento em 2/9
Cartão final 3 e 8: pagamento em 3/9
Cartão final 4 e 9: pagamento em 4/9
Cartão final 5 e 0: pagamento em 5/9

