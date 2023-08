Infarto, hipertensão e até covid podem causar insuficiência cardíaca

A insuficiência cardíaca é uma condição em que o coração não consegue bombear sangue suficiente para o corpo. Isso pode causar sintomas como cansaço, falta de ar, inchaço nos pés e tornozelos, e dificuldade para dormir.

As causas da insuficiência cardíaca são variadas, mas incluem ataque cardíaco, hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, tabagismo, e abuso de álcool.

Estudos recentes mostram que a doença também pode aparecer como sequela da Covid-19, conforme diz a médica Carolina Casadei, cardiologista especialista em insuficiência cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

"É uma consequência da miocardite (inflamação do músculo do coração). Algumas pessoas que tiveram Covid tiveram a agressão desse músculo lá atrás, mas acharam que foi só uma gripe, aí agora está evoluindo para um cansaço. Quando a gente vai ver, está com insuficiência cardíaca", afirmou a médica ao Folha de S. Paulo.

Caso o paciente não faça o tratamento, a probabilidade de que a insuficiência cardíaca seja fatal ao paciente é de 80%. Segundo o Registro Brasileiro de Insuficiência Cardíaca, publicado em 2022, 10% dos pacientes morrem por causa da doença. A insuficiência cardíaca mata mais que quase todas as formas de câncer, com exceção do câncer de pulmão.

O tratamento deve fazer uma dieta restrita em sal, exercícios, evitando o consumo excessivo de líquidos, em alguns casos é necessário o uso de marcapasso.

Quando o paciente não responde aos tratamentos, há duas opções: transplante cardíaco ou implante do coração artificial (uma bomba propulsora que consegue puxar o sangue e devolver à aorta).

O apresentador Fausto Silva, 73, foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e precisa fazer um transplante de coração. Ele está na fila do SUS aguardando com outras 386 pessoas por um doador.