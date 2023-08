Do hospital, Faustão grava vídeo antes de cirurgia após boatos de morte: 'rezem por mim'

“Tenho o maior cirurgião do mundo, Fabio Gaiotto. Fernando Bacal, professor, um dos mais conceituados cardiologistas do mundo. Eles fazem pelo SUS também esse tipo de cirurgia, seja cardíaca ou outras coisas. Eu tô ainda nesse tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia podem fazer”, continuou.

“Ô, galera! Hoje, o dia que a minha filha estreou [na TV], que eu fiz meu último programa na Band e que recebi uma mensagem maravilhosa do Johnny Saad [dono da emissora]. Eu, por sorte, ainda não morri. Estou preparado para coisas da vida”, começou ele no vídeo publicado no Instagram do seu filho, João Guilherme.

Faustão gravou um vídeo direto da cama do hospital Albert Einstein, onde está internado desde o 5 de agosto e onde ainda passará por uma cirurgia no coração, após alguns boatos de morte que começaram a circular pela internet.

