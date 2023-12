Homem mata cunhado e 2 sobrinhos durante ceia de Natal em briga por herança

Um homem, de 56 anos, matou a tiros o cunhado, dois sobrinhos e depois se matou, durante a ceia de Natal neste domingo (24), em Maringá, no Paraná. Os nomes do homem e das vítimas não foram divulgados pela polícia.

O suspeito teria invadido a casa onde a família estava reunida, trancou o portão com o cadeado, e na sequência começou a atirar contra as pessoas que estavam no local. As pessoas ainda tentaram fugir, no entanto, o cunhado e os dois sobrinhos do suspeito foram baleadas e morreram na hora.

Além deles, outras duas pessoas também foram atingidas com os tiros, mas foram socorridas para um hospital da cidade. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. Após o crime, o homem se matou.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que a polícia investiga os três homicídios. "De acordo com as informações preliminares, a motivação do crime foi uma briga em relação a um imóvel da família", disse a pasta.