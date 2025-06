Governo sanciona lei que proíbe tatuagens e piercings estéticos em pets

A medida se soma a outras ações do governo voltadas ao bem-estar animal. Em 2025, foi criado o Sinpatinhas — Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos —, conhecido como o “RG Animal”. A plataforma permite que tutores emitam gratuitamente uma carteirinha de identificação digital para seus pets, com número único e QR Code para facilitar a localização em caso de perda.

Com a nova legislação, quem realizar esse tipo de procedimento em animais poderá ser condenado a penas de detenção de três meses a um ano, além de multa. A prática passa a integrar o rol de abusos e maus-tratos, classificados como crimes contra animais silvestres, domésticos ou domesticados. O projeto foi apresentado pelo deputado federal Fred Costa (PRD-MG) e aprovado no Congresso.

