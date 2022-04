Ex-militar brasileiro e amigo desaparecem a caminho da Ucrânia

Dois brasileiros que deixaram o país para se unirem ao exército ucraniano na guerra estão desaparecidos desde a última sexta-feira (1). Um deles é o ex-fuzileiro da Marinha Vinicius de Andrade, 26.

No último contato feito com uma amiga, Vinícius dizia que estava com outro brasileiro e que já havia chegado em Varsóvia, na Polônia. Ele chegou a enviar a sua localização e afirmou que seguiria para Lviv, na Ucrânia no dia seguinte, mas desde então, não fez mais contato.

Estranhando o desaparecimento e falta de comunicação do fuzileiro, a amiga mandou várias mensagens, mas elas só foram respondidas 12 horas depois por uma outra pessoa.

Nas respostas, quem estava com o telefone de Vinicius misturava o português com o idioma local e se negava a mandar fotos do rapaz alegando que ele estava dormindo.

Mesmo diante da insistência, nenhuma imagem foi enviada e todos os perfis que ele mantinha nas redes sociais mostrando o passo a passo da jornada para o alistamento foram deletados.

Os desaparecimentos dos brasileiros já foram comunicados às autoridades polonesas e ao Itamaraty e o caso está sendo investigado.