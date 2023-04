Ex-atleta que agrediu entregador é indiciada por maus-tratos contra mãe

Mario Mathias, irmão de Sandra, prestou depoimento em uma delegacia e confirmou as agressões. Conforme o relato dele, a ex-atleta estava com os cartões de banco da mãe e ela proibiu a idosa de fazer transações bancárias sem a sua autorização.

De acordo com o depoimento da mãe de Sandra, a ex-jogadora de vôlei tentou levá-la à força para a Clínica da Gávea. A mulher também agrediu a idosa com socos, pontapés e tapas, e tentou amarrá-la com um lençol.

