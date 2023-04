Ex-jogadora de vôlei usa coleira de cachorro para agredir entregadores; vídeo

As duas começam a discutir, e momentos depois, Sandra começa a agredir Max Angêlo, que se afasta. Inconformada, Sandra pega a coleira do cachorro e atinge Max.

A ex-atleta de vôlei e nutricionista Sandra Mathias Correia de Sá foi flagrada agredindo entregadores de uma loja em São Conrado, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu no domingo (9).

Uma monstra agrediu entregadores em São Conrado e ainda é acusada de injúria. "Me bateu como se eu fosse escravo" diz entregador atingido nas costas por coleira do cachorro dela. "Você não está na favela. Quem paga o IPTU aqui sou eu”, disse Sandra. pic.twitter.com/PAIBAV9TJb

