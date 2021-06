Esposa de Lázaro afirma que serial killer está 'para matar ou morrer'

A polícia montou uma força-tarefa para tentar localizar o suspeito. Lázaro Barbosa é procurado por matar seis pessoas da mesma família e já trocou tiros com a polícia durante as buscas.

Durante a entrevista, a esposa de Lázaro disse que está "para matar ou morrer, porque ele não quer se render, não quer se entregar". Ela aproveitou para fazer um apelo ao marido. "Você sabe que independente do que aconteceu todos nós te amamos. Não apoiamos o que você fez jamais. Mas estamos aqui. A gente não apoia o que você fez mas a gente te ama pelo o que você foi com a gente. Pare de fazer vítimas, pare de atirar nos policiais porque é o trabalho deles, eles também têm família, tem filhos, esposas. Então, se você estiver assistindo a gente só pede que você se entregue e pegue pelo que você fez".

A mulher do serial killer, Lázaro Barbosa, garantiu que ele não irá se entregar. "Ele está para matar ou morrer". Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, a mulher disse que a vida dos familiares do suspeito está "de cabeça para baixo" devido às constantes ameaças que tem recebido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.