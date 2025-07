Enem tem mais de 4,8 milhões de estudantes inscritos

Do total de inscritos, 3.049.710 são isentos e 1.761.628, pagantes. Além disso, 98.558 participantes utilizarão o exame para a certificação de conclusão do ensino médio e a declaração parcial de proficiência na etapa de ensino, iniciativa retomada nesta edição.

Uma novidade desta edição foi a inscrição pré-preenchida de 1.915.634 estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. Desse total, 1.390.815 confirmaram a inscrição no exame (72,6%).

Mais de 4,8 milhões de estudantes se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 em todo o Brasil. Os números sobre o exame foram divulgados nesta quarta-feira (23) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). “O balanço consolidado de inscrições do Enem confirma um aumento de 38% em relação a 2022”, afirma o ministro da Educação, Camilo Santana. Em comparação com 2024, o aumento no número das inscrições foi de 11,22%.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.