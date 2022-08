Em áudios, amigo relata briga de PM com Leandro Lo em outra balada de SP

Áudios revelados por amigos de Leandro Lo indicam que o campeão mundial de jiu-jítsu e o tenente da PM Henrique Velozo, de 30 anos, que matou o lutador com um tiro na cabeça, não só já se conheciam antes como já tinham tido um desentendimento.

O Brasil Urgente, da Band, revelou os áudios e em uma conversa, um amigo diz que Leandro contou que o policial já tentou arrumar briga com ele em outro evento. A mãe de Leandro Lo também já tinha comentado que o assassino do seu filho já o conhecia antes, por ser do meio do jiu-jitsu.

"Lá no Mahau, um maluco lá jogou uma garrafa no meu braço, esse maluco chegou pra mim e falou assim: 'ó mano, vamo ficar tranquilo que eu sou polícia.' E eu falei assim: 'e aí que cê é polícia? aqui não tem nenhum bandido'. Aí logo que ele saiu, o Leandro chegou pra mim e falou: 'mano, o que que esse maluco te falou?'. Ele falou 'esse mano já veio pesar comigo lá no Santo Cupido e eu apavorei ele.", relatou o amigo de Leandro no áudio.

O tenente, que estava de folga, sem uniforme e armado na balada de São Paulo e teria provocado Leandro Lo e seus amigos, já havia sido condenado em 2017 pela Justiça Militar de São Paulo por agredir e desacatar outros policiais militares em uma boate, também em um dia de folga.

A Polícia Civil também está investigando com os donos da casa de show as regras do estabelecimento para a entrada de pessoas armadas no local.