Doria rebate Bolsonaro: ‘acorda pensando na minha sunga apertada’

As coisas esquentaram entre os ex-aliados Jair Bolsonaro e João Doria nesta sexta-feira (11). Após o presidente da República mencionar a “sunguinha apertada” de Doria, o governador de São Paulo rebateu com provocações do mesmo tipo, e ainda disse que Bolsonaro está “apaixonado” por ele:

Depois de ter tomado duas doses de antirrábica, @jairbolsonaro passa de raivoso para apaixonado. Ele dorme sonhando com minha calça apertada e acorda pensando na minha sunga apertada. É muito amor. Tonho da Lua deve estar morrendo de ciúmes.



“Depois de ter tomado duas doses de antirrábica, @jairbolsonaro passa de raivoso para apaixonado. Ele dorme sonhando com minha calça apertada e acorda pensando na minha sunga apertada. É muito amor. Tonho da Lua deve estar morrendo de ciúmes”, escreveu Doria.

Para quem não sabe, Tonho da Lua é um apelido pejorativo usado para Carlos Bolsonaro, o filho “02” do presidente. Tonho da Lua é um personagem histórico da teledramaturgia brasileira, interpretado por Giangrancesco Guarnieri em 1973 e por Marcos Frota em 1993, em duas versões da novela Mulheres de Areia. O personagem tinha problemas psiquiátricos que tinha rompantes de raiva.

O post de Doria, feito no Twitter, é uma resposta às provocações feitas por Bolsonaro, que em sua live nas redes sociais disse: “Sunguinha apertada… canela fina…Estou sendo ameaçado de ser multado em São Paulo. Ô, hipócrita, você não respeita seu povo, não respeita ninguém, ameaçar presidente da República? Tem moral para mais nada, completamente descredibilizado no seu estado, tomou medidas ditatoriais”.

A declaração de Bolsonaro ocorreu após o governador de São Paulo alertar que o presidente seria multado se ele aparecesse sem máscara em aglomerações às quais vem convocando seus apoiadores em São Paulo, em um passeio de motocicleta.

Já sobre ter sido chamado de hipócrita por ter sido fotografado sem máscara na piscina de um hotel no Rio de Janeiro, a assessoria de Doria respondeu: “O governador João Doria estava neste domingo no hotel Fairmont, no Rio de Janeiro, em momento de descanso com a esposa e não promoveu nenhum tipo de aglomeração”.

Vacina - Na última quarta-feira (2) o Governador João Doria anunciou que toda a população adulta do Estado de São Paulo estará vacinada contra COVID-19 até o dia 31 de outubro de 2021.