Dono da boate kiss é preso em porto alegre; pena é a maior do caso

Após o vocalista Marcelo de Jesus dos Santos se apresentar no Presídio de São Vicente do Sul, o dono da boate Kiss, Elissandro Spohr, se entregou no cartório do 2º Juizado da 1º Vara do Júri, em Porto Alegre. Ele informou em suas redes sociais que foi notificado quando voltava da escola das filhas.

Elissandro, que recebeu a maior pena, e Mauro Hoffman, sócio da boate condenado a 19 anos e seis meses por homicídio simples com dolo eventual, são considerados responsáveis pelos crimes e assumiram o risco por terem usado "em paredes e no teto da boate espuma altamente inflamável e sem indicação técnica de uso, contratando o show descrito, que sabiam incluir exibições com fogos de artifício, mantendo a casa noturna superlotada, sem condições de evacuação e segurança contra fatos dessa natureza", diz a decisão do MP-RS.

Também de acordo com o texto, não só pela falta de segurança, mas "bem como equipe de funcionários sem treinamento obrigatório, além de prévia e genericamente ordenarem aos seguranças que impedissem a saída de pessoas do recinto sem pagamento das despesas de consumo na boate".

Luciano informou em suas redes sociais que irá se entregar. Já Mauro, disse que irá se apresentar à polícia. "A decisão será integralmente cumprida, conforme já informado ao juízo da 1ª Vara, inclusive com relação ao local de cumprimento", disse. De acordo com o TJ-RS, ele irá se apresentar em Tijucas, em Santa Catarina, na manhã desta quarta (15).