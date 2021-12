Condenados por mortes na boate Kiss têm prisões impedidas por Habeas Corpus

Após a prisão ter sido decretada pelo juiz Orlando Faccini, ele recebeu a informação sobre um habeas corpus, que foi concedido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em favor de um dos réus. Desta forma, a decisão foi estendida para os outros três. Este recurso pode não só impedir a prisão, como também pode anular o júri (caso seja apontada alguma inobservância que implique na legalidade do julgamento), mas, não muda a decisão do Conselho de Sentença. Felipe Oliveira, professor de Processo Penal da Escola de Direito da PUCRS, explicou que além da anulação, o pedido pode mudar a quantidade de pena. Ele conta que o recurso pode ser usado tanto pela defesa, caso um advogado recorra para diminuir a pena, quanto pela Promotoria, que pode pedir para que a pena seja revista e aumentada.

