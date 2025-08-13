Defesa de Bolsonaro contesta acusações de tentativa de golpe e pede absolvição





A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou suas alegações finais no Supremo Tribunal Federal (STF), rebatendo as acusações de que ele teria liderado uma trama para dar um golpe de Estado e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em um documento com quase 200 páginas, os advogados negam todas as imputações da Procuradoria-Geral da República (PGR) e solicitam a absolvição de seu cliente por falta de provas. O julgamento do caso deve ocorrer nas próximas semanas.

O ponto central da argumentação da defesa é que Bolsonaro jamais agiu com o intuito de minar a democracia ou sabotar a transição de poder. Os advogados afirmam que “em momento algum Jair Bolsonaro praticou qualquer conduta que tivesse por finalidade impedir ou dificultar a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva”. Pelo contrário, a defesa sustenta que ele sempre defendeu o Estado de Direito e que as acusações são baseadas em “ilações e interpretações distorcidas de atos e falas descontextualizados”.

A PGR, por sua vez, acusa Bolsonaro de ser o principal líder e beneficiário da suposta organização criminosa que articulou a tentativa de golpe. Essa narrativa é veementemente contestada pela defesa, que aponta a ausência de qualquer evidência que vincule o ex-presidente aos planos golpistas, como o chamado “Punhal Verde e Amarelo” ou os “Kids Pretos”. A defesa argumenta que nem mesmo a Polícia Federal encontrou indícios de liderança por parte de Bolsonaro nos atos de 8 de janeiro e que nenhum dos réus afirmou a existência dessa suposta liderança.

Além de negar a participação na organização criminosa, a defesa também desqualifica as provas apresentadas contra Bolsonaro. Em relação à chamada "minuta golpista", que supostamente previa a prisão de autoridades e intervenção no TSE, os advogados afirmam que tais documentos "não existem nos autos" e que, de qualquer forma, nenhum golpe foi executado. Eles também criticam a validade das provas obtidas por meio da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e alegam cerceamento de defesa, argumentando que a acusação ignorou evidências que poderiam ser favoráveis ao ex-presidente.

Um dos aspectos mais enfáticos da defesa é a crítica ao que chamam de “massacre midiático” e “era das narrativas”. Os advogados argumentam que o processo está sendo conduzido em um ambiente de julgamento antecipado, onde a imprensa já trata Bolsonaro como culpado. A defesa cita reportagens com “fontes não identificadas” que especularam sobre a prisão do ex-presidente, reforçando a ideia de um veredito pré-definido pela opinião pública e pela mídia.

A defesa solicita ao STF que absolva Bolsonaro por “ausência de provas” e por não haver "crime" nos fatos descritos pela PGR. O documento detalha que “a análise detida dos autos revela um vazio probatório e narrativo” e que o ex-presidente “jamais aderiu a qualquer suposta conspiração”. A argumentação final busca convencer a corte de que as acusações não se sustentam em evidências sólidas, mas em interpretações subjetivas e preconceituosas.

Com a entrega das alegações finais, o processo entra em sua fase decisiva. O STF agora se prepara para analisar as argumentações da defesa e da acusação antes de agendar o julgamento do caso.