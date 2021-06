De volta à CPI, ministro Queiroga será questionado sobre gabinete paralelo

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, será ouvido pela segunda vez na CPI da Covi, nesta terça-feira (8), a partir de 9h no Senado.

Queiroga deve ser questionado pelos senadores sobre a condições sanitárias do país para sediar a Copa América e do ‘gabinete paralelo’, que teria uma suposta influência nas decisões do governo Bolsonaro.

O ministro compareceu para depor no dia 6 de maio, mas não agradou nas respostas. "O depoimento foi contraditório em diversos aspectos. Um deles diz respeito à afirmação de que, na gestão dele, não há promoção do uso da hidroxocloriquina para tratamento da covid. Todavia, o ministro, até o presente momento, não revogou a portaria do Ministério da Saúde que prescreve o uso da medicação", disse o senador Humberto Costa na época.