De fio dental, mulher faz dança sensual durante evento do Ministério da Saúde

“O Ministério da Saúde lamenta pelo episódio isolado, que não reflete a política da Secretaria e nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizados no encontro, e adotará medidas para que não aconteça novamente.”, diz a nota.

“Diante do lamentável episódio envolvendo uma apresentação artística em evento do Ministério da Saúde, a pasta cria curadoria para organização de eventos oficiais.”, explicou a pasta sobre a medida que irá avaliar os eventos propostos.

Um vídeo mostra a mulher dançando ao som da música “Batcu”, da Aretuza Lori com participação de Valesca Popozuda. As imagens repercutiram na internet nesta sexta-feira (6) e a situação foi muito criticada.

Uma apresentação sensual ao som do funk surpreendeu a todos durante o 1º Encontro de Mobilização para a Promoção da Saúde no Brasil (Em Prosa), do Ministério da Saúde, nesta quinta-feira (5), promovido pela Secretaria de Atenção Primária.

