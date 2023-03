Dania Mendez volta ao La Casa de Los Famosos e comenta sobre importunação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dania Mendez, participante mexicana do La Casa de Los Famosos que fez um intercâmbio com Key Alves no BBB 23, ficou dois dias na casa e saiu na sexta-feira (17), antes do previsto. Durante a passagem pelo reality, ela foi vítima de importunação sexual de MC Guimê e Cara de Sapato, que foram expulsos da casa.

A participante voltou neste domingo (19) ao confinamento no México e deu uma entrevista ao vivo para os apresentadores do programa. Dania comentou que os momentos que viveu foram difíceis e que teve "sentimentos conflitantes" ao longo dos dois dias.

"Foram momentos difíceis. Para mim foi algo muito forte e inesperado, bem complicado. Vivi sentimentos muito conflitantes, uma hora estava feliz, outra hora triste, foram altos e baixos mas estou processando e aprendendo com cada situação", disse.

Dania ainda disse que viveu sensações distintas e disse que foi muito bem recebida por Sapato, mas que ela não é responsável pelas ações de outras pessoas. "Tive sentimentos distintos porque, por um lado, Sapato me recebeu muito bem e é uma boa pessoa. Mas, no fim do dia, eu sou responsável pelos meus atos, não posso ser responsável pelos atos dos outros, e aprendi que tenho que cuidar mais de mim, entender o valor que tenho como mulher e a educação que a minha mãe me deu".

Ela ainda agradeceu pelo modo como foi tratada e cuidada e pelo respeito que "a lei tem com as mulheres".