Caso Vitória: polícia investiga se crime foi encomendado pelo amante do seu ex

A Polícia Civil apura se o assassinato de Vitória Regina de Souza, de 17 anos, foi encomendado por um homem identificado como amante do ex-namorado da jovem. Após o depoimento de um novo investigado, a Polícia Civil revelou que a jovem mantinha um relacionamento com Gustavo há quatro meses. No entanto, Gustavo também namorava Daniel, que é casado. Vitória teria descoberto o relacionamento entre os dois, e ambos teriam arquitetado o crime para impedir que ela revelasse o caso deles.

Vitória foi encontrada morta na última quarta-feira (5), em Cajamar (SP), após uma semana desaparecida. A jovem foi brutalmente assassinada, com sinais de tortura, incluindo ferimentos no tórax e pescoço, além de ter sido degolada e encontrada com a cabeça raspada.

Equipes policiais realizam operações na zona rural de Cajamar para localizar os suspeitos. A polícia investiga pelo menos sete pessoas, incluindo o ex-namorado, um ficante e outros homens que interagiram com Vitória no dia do desaparecimento.

O delegado Aldo Galiano Junior afirmou que o crime foi motivado por vingança, possivelmente relacionado a uma traição. O ex-namorado da jovem se apresentou à polícia, mas não foi preso devido à falta de provas concretas. A investigação também aponta inconsistências no depoimento dele, enquanto o carro de um dos suspeitos foi identificado na cena do crime.