Caso Genivaldo: Policiais são presos por morte de homem sufocado com gás em viatura

Genivaldo foi abordado por estar sem capacete e ao ser questionado teria tentado explicar que tomava remédio para distúrbios psiquiátricos. Os policiais chamaram reforços e começaram uma série de agressões contra a vítima que foi jogada no porta-mala da viatura e sufocada com gás-lacrimogênio.

Os três policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos, ocorrida em maio no Sergipe, foram presos. A Justiça Federal decretou a prisão dos agentes na quinta-feira (13) após pedido do Ministério Público pelos crimes de abuso de autoridade, tortura e homicídio qualificado.

